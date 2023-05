Ifølge mediet går suspenderingen på utilfredshed med cheftrænerens ledelsesstil, men det skulle angiveligt have skabt intern splid, da ikke alle er enige i problemet.

Hovedpersonen selv har afvist at kommentere sagen over for TV 2 Sport.

Sagen bliver ikke mindre mærkelig af, at Heine Eriksen har været cheftræner for holdet siden klubbens oprettelse i 2017. Man kunne derfor tro, at hans person og ledelsesstil skulle være velkendt i klubben.

Uden ham på bænken lukkede holdet sæsonen med en sejr på 39-31 over Viborg i en kamp uden betydning, da ingen af holdene kunne nå semifinalepladserne.