Northside Festival anno 2023 er i byen, og tusindvis af festivalgængere samles til kalas på Eskelundens plæner. Det betyder selvsagt koncerter og kolde fadbamser – muligvis også solbrændte kinder, hvis vejrudsigten holder – og så betyder det muligheden for at gå på opdagelse efter nye spiseoplevelser i de mange madboder.

Den tre dage lange festival arbejder som bekendt ikke med overnatningsmuligheder, hvilket betyder, at Faaborg-leverpostej og teltlune dåsebajere er skiftet ud med alt fra økologiske pizzaer, burgere og tapas til lokal cider og japansk blommelikør. Har man spenderbukser på, er der i år også mulighed for at more sig med fine dining og op til otte retters serveringer fra lokale restauratører som Restaurant Moment og Tiende.