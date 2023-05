»Vi er sindssygt glade, stolte og ikke mindst taknemmelige over at se så mange mennesker, der vil hjælpe til med at stable den fedeste festivaloplevelse på benene,« skriver Line Marie Bach, ansvarlig for frivillighed i DTD Group, i en pressemeddelelse.

Hun og Northside glæder sig over i år at kunne melde ”udsolgt” på de frivillige pladser, godt en uge inden festivalen løber af stablen. Der er særlig grund til at være tilfreds i år, fordi flere festivaler i 2022 havde udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt mange frivillige.