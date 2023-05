På strækninger med vejarbejde er der dobbelttakst på bøderne, og hvis man eksempelvis når op på en hastighed på over 71 km/t, hvor fartgrænsen er 50 km/t, står man til en betinget frakendelse af kørekortet.

Ved et grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Randers stod tre mænd sigtet for i mandag at have begået forsøg på afpresning af en 32-årig mand på en adresse i Grenaa. Derudover var den 30-årige af mændene sigtet for forsøg på røveri begået den 19. maj mod den samme 32-årige, som ifølge sigtelsen blev slået i ansigtet og forsøgt frarøvet nogle tusinde kroner i kontanter.

Den 30-årige sigtes desuden for afpresning ved mandag at have ringet til den 32-årige og truet ham for at få ham til at udlevere nogle penge. Alle tre mænd blev anholdt mandag eftermiddag i Grenaa. Anklagemyndigheden anmodede om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi havde derfor ikke yderligere oplysninger i sagen.