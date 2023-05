Svindler udgav sig for at være fra politiet

Fra døgnrapporten: En 69-årig mand blev fredag ringet op af en mand, der sagde, han hed Mads Pedersen og kom fra politiet.

Den falske politimand fortalte den 69-årige, at en person havde trukket et større beløb fra hans konto og flyttet beløbet til en konto i Grækenland. Politiet var nu, ifølge svindleren, i færd med at efterforske denne hævning, og et bud fra politiet ville komme til den 69-åriges bopæl for at hente hans dankort og pinkode som bevis til sagen.