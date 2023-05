Så det er på med den hvide forskerkittel og i gang med at lære. Man kan bl.a. blive klogere på, hvordan arkæologerne daterer et fund, finder ud af hvilke planter, der blev dyrket i fortiden og kan se, hvor gammelt et dyr var, da det døde.

Samtidig kan alle børn tjene en chokolademønt i Danefækontoret, hvis de møder op med fund og skatte fra gemmerne. Her sidder arkæologer fra Moesgaard klar til at vurdere alt fra ting fundet i haven til en interessant genstand arvet fra bedstefar eller ens yndlingsbamse.