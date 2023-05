Fire er sigtet for millionsvindel med gevinster fra spil

Den 10. maj blev en 30-årig mand fængslet som den tredje i sagen.

Over flere dage skal mændene have bedraget sig til flere millioner kroner ved uberettiget at have fået fingre i spilgevinster.

Ifølge en sigtelse, der blev rejst i april, er beløbet på 5,6 mio. kr.

Retsmøderne i sagen har hidtil været holdt bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning.

Mændene skal ifølge sigtelsen have sikret sig adgang til de mange penge ved at scanne en kvittering for en udbetalt gevinst fra Danske Spil et stort antal gange.