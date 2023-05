Kvindernes tilstedeværelse gik da heller ikke ubemærket hen blandt politikerne i byrådet.

»Det er dejligt at se folk fra Ajstrup på plads på tilhørerrækkerne. Med den her beslutning viser vi, at vi vil cyklisme – også i opland. For Socialdemokratiet har gode argumenter fra borgere påvirket os. Jeg retter blikket op mod tilhørerpladserne og siger tillykke, godt kæmpet,« sagde Jesper Kjeldsen (S).

Ny handlingsplan i år

»Endelig, endelig tænker man. Vi har mødt de samme mennesker mange gange foran byrådssalen, og set den samme flyer – ”vi skal have en cykelsti helt, helt ned til Ajstrup Strand. I har været vedholdende. Tillykke med det,« sagde Gert Bjerregaard (V) med henvisning til de to kvinder på tilskuerrækkerne.