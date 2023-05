To kongefamilier besøger Aarhus i to kongeskibe

»Jeg er sikker på, at det bliver en meget varm og begejstret velkomst – og forhåbentligt et glædeligt gensyn for Kong Harald, der gæstede byen som kronprins helt tilbage i 1965. Og så bliver det et fantastisk syn, når de to kongeskibe sammen stævner ind i Aarhus Havn,« siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Også flere ministre vil være med på besøget, der skal bidrage til et øget erhvervssamarbejde med fokus på grøn udvikling inden for industrien og en styrkelse af energisamarbejdet mellem de to lande, meddeler det norske kongehus.