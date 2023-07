02/07/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Stærke piller skærmede 15-årige Søren fra den verden, hvor tingene var svære

En pille på vej til fest blev begyndelsen på et misbrug for Søren, og samtidig var han en del af en tendens. Da han var længst ude, kunne han ikke være derhjemme uden at være påvirket.