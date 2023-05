Flere knallerter beslaglagt under færdselsindsats

Indsatsen endte med i alt 36 sigtelser til 22 forskellige personer og beslaglæggelser af flere ulovlige knallerter.

Otte af de standsede knallerter viste sig at være tunede til at kunne køre mere end det tilladte – de blev derfor alle beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Tre af knallerterne, der tilhørte tre 16-årige drenge, blev på politiets medbragte rullefelt i Mårslet målt til at kunne køre et stykke over 80 km/t. Der var sat en større cylinder på, og det medfører, at de reelt betegnes som motorcykler i stedet for knallerter. Da de tre drenge ikke har motorcykelkørekort, fik de også sigtelser for kørsel uden førerret - og for manglende forsikring og manglende registrering.