Ifølge politiet troede manden tilsyneladende, at der var tale om et offentlige område. Han forklarede, at han bare havde været i færd med at træne, og at han ofte have gjort det samme på flere forskellige steder. Ifølge døgnrapporten var manden ikke bevidst om, at at man ikke måtte træne med knive - og at han altså befandt sig i en privat have.

Ifølge knivloven skal man have et anerkendelsesværdigt formål, hvis man bærer kniv på offentligt tilgængeligt sted. Politiet vurderede, at knivfægtning i en privat have ikke er anerkendelsesværdigt, og har derfor sigtet manden for overtrædelse af knivloven. Manden blev mandag løsladt efter endt afhøring.