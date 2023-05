Her fandt hun en sovende mand, som hun forsøgte at vække. Selvom hun bankede på ruden og gjorde forsøg på at vække ham, lykkedes det ikke. Kvinden ringede derfor til politiet kl. 6.21, hvorefter en patrulje blev sendt til stedet.

Betjentene havde bedre held med at vække manden, som fortsat sov, da betjentene ankom. Da manden var vågen nok til at puste i et alkometer, fandt patruljen, at han havde en promille »langt over det tillade«, fremgår det af døgnrapporten.

Den 27-årige mandlige bilist blev anholdt og sigtet for spritkørsel.