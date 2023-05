02/05/2023 KL. 14:44

AGF klar med millioner til stadion i Vejlby

Sport og Fritid stiler efter at have et midlertidigt stadion i Vejlby klar til AGF i februar 2025. AGF er klar med stort millionbeløb til projektet, der vil koste op mod 75 mio. kr.