Ulykke kostede tysk par livet: Festivalgæst nægter vanvidskørsel

En 31-årig mand erkender at have kørt med euforiserende stoffer i blodet, da han sidste sommer stødte frontalt sammen med et tysk ægtepar.

Men han nægter at have kørt hasarderet og gjort sig skyldig i såkaldt vanvidskørsel.

Det fremgår, da manden mandag formiddag afgiver forklaring i retssal H i Retten i Randers.