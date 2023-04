To mænd fængsles for bedrageri med spilgevinster

Østjyllands Politi mistænker mændene for uberettiget at have fået udbetalt spilgevinster for flere millioner kroner.

Hvad sigtelserne mere præcist drejer sig om, har det ikke været muligt at få oplyst.

Derfor er det uvist, hvordan mændene har båret sig ad ifølge politiet, og hvor stort beløbet, de er mistænkt for at have svindlet sig til, er.

Det står heller ikke klart, hvad mændene eventuelt har forklaret retten, og hvilke beviser politiet måtte have imod dem.

Mændene blev anholdt torsdag, oplyste Østjyllands Politi.