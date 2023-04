Østjyllands Politi oplyser i dagens døgnrapport, at man flere gange før har set lignende sager. Politiet opfordrer derfor til, at man altid tjekker køberens billed-id og ser et gyldigt kørekort, inden man låner sit køretøj ud.

Foran en café på Søndergade i Hadsten skabte en 27-årig mand onsdag aften uro. I anmeldelsen til politiet lød det, at manden var »meget udadreagerende«, og at han havde kastet med flere borde foran en café.

Da en patrulje nåede frem til stedet, blev den med det samme konfronteret af den 27-årige. Politiet anholdt manden, da han råbte adskillige trusler og skældsord mod betjentene. Manden blev af samme grund sigtet for at forstyrre den offentlige orden samt for trusler og fornærmelig tale mod en polititjenestemand.