Ifølge dommerens oplysninger blev han anholdt kl. 19.02 tirsdag aften. Selv husker han ikke tidspunktet, men erkender, at det var eftermiddag/aften, da han blev anholdt.

Den 41-årige mand er sigtet for frihedsberøvelse ved at have holdt en 18-årig kvinde indespærret mod hendes vilje i en kolonihave i Brabrand.

Han er desuden sigtet for grov vold, da han ifølge sigtelsen skulle have tildelt kvinden flere slag bl.a. på benene samt have foretaget et kvælertag med begge hænder. Det kunne hans forsvarer, Brian Werner Lassen, oplyse, at han benægtede.