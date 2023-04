Martin Kirketerp forsøgte at trække vejret roligt. Imens talte han sekunderne. Omkring ham sad bådens bekymrede besætning og holdt øje med ham. Det stak i armen på ham, som om han havde sovet på den, men det var hans hjerte, der bekymrede ham. Det slog hurtigere og hurtigere, og som sekunderne gik, steg frygten for, at det næste hjerteslag ville blive det sidste.