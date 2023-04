Overfald med knust flaske koster seks år og udvisning

Specialanklager Dorthe Lysgaard har ført sagen for anklagemyndigheden, som havde rejst tiltale for drabsforsøg, hvilket retten også har dømt for.

»Når man så målrettet angriber en anden person og stikker ham i halsen flere gange, så må man vide, at der er en overhængende risiko for, at det kan ende med dødelig udgang, og offeret fik jo også potentielt livstruende skader.«

»Sagen stod stærkt på grund af vidneudsagn og ikke mindst videoovervågning fra nattelivet, der dokumenterede, hvordan overfaldet fandt sted,« siger specialanklager Dorthe Lysgaard i pressemeddelelsen.

Omar Mohammed Gabow har i retten erkendt at have overfaldet den 53-årige, men han nægtede, at der var tale om et forsøg på manddrab.