Betjentene fandt dog nødblusset, som blev beslaglagt, og manden fik dermed en yderligere sigtelse for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Til kampen var nogle fans iført balaclavaer. Tre mænd på 17, 25 og 26 år blev sigtet for overtrædelse af maskeringsforbuddet, og den 17-årige blev dertil også sigtet for besiddelse af både euforiserende stoffer og fyrværkeri, fordi han havde hash og et nødblus på sig.

Den ottende og sidste sigtelse til søndags kamp faldt, da en 32-årig mand opførte sig konfronterende over for politiet foran stadion. Da han råbte ukvemsord efter en betjent, blev han sigtet for fornærmelig tiltale mod en polititjenestemand.