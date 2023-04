23-årig taget med hash og piller

En brand i et skur på en adresse i Lystrup blev anmeldt onsdag eftermiddag. En patrulje blev sendt til stedet sammen med brandvæsenet, da der var risiko for, at branden kunne sprede sig. Skuret endte med at brænde ned, inden ilden blev slukket. Ingen personer kom umiddelbart til skade i forbindelse med episoden, og ilden bredte sig ikke yderligere. En 83-årig mand blev sigtet for at overtræde beredskabsloven, da han ikke havde udvist tilstrækkeligt med forsigtighed i forbindelse med at have brugt ukrudtsbrænderen.