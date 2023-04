Region kræver hurtig forklaring i sag om tarmkræftpatienter

Region Midtjylland vil have en forklaring i sagen om kræftpatienter, som har ventet unødvendigt længe på en kræftoperation på Aarhus Universitetshospital. Og det skal gå stærkt.

Direktionen får knap 14 dage til blandt andet at beskrive, om sagen bør have konsekvenser for ledelsen på hospitalet, som politisk hører under regionen.