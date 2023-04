Mandag eftermiddag blev han ved Retten i Aarhus idømt tre års fængsel for at være i besiddelse af maskinpistolen samt magasin og ammunition, fremgår det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Den dom ser anklageren på med tilfredshed.

»Jeg er tilfreds med rettens dom og den hårde straf for ulovlig våbenbesiddelse. Selvom der ikke umiddelbart har været nogle tegn på, at den tiltalte ville bruge våbnet til at begå kriminalitet, er det ulovligt at være i besiddelse af en maskinpistol med tilhørende ammunition,« fortæller Jakob Beyer, der er specialanklager fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.