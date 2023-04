I sidste uge modtog en 49-årig kvinde fra Østjylland en besked på Instagram. Afsenderen udgav sig for at være en prins fra Dubai. Korrespondancen endte med at koste hende penge.

Den udkendte person, der udgav sig for at være prins, henvendte sig, fordi personen ville sende en dyr gave til kvinden. Dog skulle kvinden først sende en forudgående betaling. Det gjorde kvinden via betalingstjenesten PayPal.