Vanvidsbilist idømt ni måneders fængsel

Han blev desuden dømt for at have angrebet betjenten ved at have kørt ind i patruljebilen.

»Den 29-årige kørte ved højlys dag op over fortov og cykelstier og tæt forbi skoler og institutioner med alt for høj fart, og derudover påkørte han også bevidst en af politiets biler. Det er jo ekstrem farlig kørsel og et held, at der ikke kom flere til skade. Jeg er tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at der var beviser for vanvidskørsel, og at der var tale om så groft et tilfælde, at det kostede en længere ubetinget fængselsstraf,« siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen.

Den 29-årige nægtede sig skyldig, men modtog dommen