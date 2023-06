Efter 23 år i drift var Aarhus-Hallen i 1961 gået konkurs.

I 1966 blev et anneks til hallen omdannet til restaurant Hestestalden – senere blot kaldet Stalden, mens selve hallen blev omdannet til bowlinghal. I perioden 1971-1996 var en del af Aarhus-Hallen hjemsted for ”Biografen”. Biografen flyttede i kælderen og blev senere omdøbt til Cinecity, Biocity og nu Nordisk Film Biografer Aarhus C.