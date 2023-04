Patienter med kræft i maven eller tarmen er muligvis ikke de eneste kræftsyge, som ikke har fået tilbudt en operation inden for de lovbefalede to ugers ventetid.

Sådan lyder mistanken i Region Midtjylland, hvor 293 patienter tilknyttet Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) i løbet af 2022 og begyndelsen af 2023 har ventet for længe på at blive opereret for deres kræftsygdom. Fire andre kræftområder undersøges nu for lignende problemer.