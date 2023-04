21-årig blev anholdt for at udeblive fra session

I løbet af natten mellem tirsdag og onsdag har ukendte gerningsmænd været på spil i Odder-området, hvor der fra en landejendom er blevet stjålet gps-udstyr til traktorer for flere hundrede tusinde kroner. Indbrudstyveriet er blevet begået mellem tirsdag kl. 19.00 og onsdag kl. 06.45 ved at gerningsmændene har knust ruder til flere forskellige bygninger og på den måde fået adgang til maskinhallerne, hvor traktorerne med gps-udstyret har stået. En patrulje fra Østjyllands Politi blev sendt til adressen for at foretage sporsikring, og sagen vil nu blive efterforsket nærmere. Østjyllands Politi opfordrer alle landmænd til at sikre deres landbrugsudstyr bedst muligt og anmelde det til politiet, hvis de bliver udsat for et gps-tyveri i forbindelse med et indbrud.