Østjysk gymnasie aflyser undervisning efter hackerangreb

»Lørdag i påsken fik vi en henvendelse fra Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, om at de kunne se noget aktivitet omkring VIA,« siger Bjarne Grøn, der er direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering ved VIA University College til Ritzau.

»Vi vælger derefter at lukke vores systemer ned og kalder specialister ind, som bruger påsken på at lave noget systemarbejde for at undersøge aktiviteten og lukke op igen.«

Ud over VIA’s egne systemer, drifter ITS it-systemer for blandt andet 17 gymnasier, Sosu-skoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.