Ny strandbar er åbnet på populær lystbådehavn

Torsdag genåbnede Café Surf på Marselisborg Havn under nye ejere. Og det med strandlige fornemmelser på det, de nye indehavere omtaler som »en af Aarhus’ bedste solterrasser«.

En del af konceptet for den velkendte aarhusianske café er nemlig en strandbar, skriver Surf Café i en pressemeddelelse. Et sted med »plads til hele familien, hvor det vil være muligt at svinge forbi og få lidt at spise, noget godt at drikke eller en tur på vandet på SUP (stand up padel, red.)«.