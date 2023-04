Vanvidsbilist fik bilen beslaglagt efter lang biljagt

Betjenten fik tilkaldt ekstra patruljer, der deltog i eftersættelsen af den 54-årige bilist, som kørte usikkert og til fare for trafikken. Undervejs svingede den 54-årige sin bil ind mod en patruljebil, der forsøgte at afskære ham vejen, men det lykkedes føreren af politibilen at undvige, inden der skete et sammenstød.

Lidt syd for Trige besluttede politiet at påkøre den 54-åriges bil for at få standset ham, og han endte i rabatten og blev anholdt.

Den 54-årige blev ud over flere færdselsforseelser, sigtet for at bringe andres liv eller førlighed i fare med sin kørsel og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Da politiet vurderede, at der var tale om vanvidskørsel, blev mandens bil også beslaglagt.