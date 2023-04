Politiet efterforsker sagen nærmere for at afklare hændelsesforløbet og årsagen bag episoden.

Tre timer senere, kl. 01.18, blev en patrulje i Hadbjerg - ca. 20 km uden for Aarhus - opmærksom på en bil, der ikke havde baglygterne tændt.

Føreren af bilen viste sig at være en 17-årig mand, der ikke havde kørekort. Efter en alkometertest viste det sig også, at han havde en for høj promille.

Den 17-årige havde en 18-årig med i bilen. De havde begge været til fest hos en ung mand. Det var hans bil den 17-årige havde lånt, og derfor blev han sigtet for at have overdraget en bil til en person uden kørekort. Forældrene til den 17-årige er underrettet.