37 klip i kørekortet under færdselsindsats i det vestlige Aarhus

En færdselsindsats i det vestlige Aarhus kastede torsdag aften en del sigtelser af sig.

53 trafikanter blev noteret for i alt 61 overtrædelser, fremgår det af politiets døgnrapport.

Betjente fra Østjyllands Politi uddelte bl.a. 37 klip i kørekortet hos bilister, der enten kørte for stærkt eller sad med mobiltelefon i hånden under kørslen. To bilister kom op på så høje hastigheder, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet.