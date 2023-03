Han blev derfor anholdt kl. 02.05.

Herefter udviklede situationen sig. Blot fem minutter senere – kl. 02.10 – blev hans 19-årige kammerat nemlig også anholdt på Kannikegade i Aarhus C, da han nægtede at efterkomme politiets anvisninger om ikke at blande sig i politiets arbejde.

Den 19-årige kammerat havde blandt andet taget fat i den ene af betjentenes arme og forsøgt at trække sin anholdte ven væk fra betjentene. Også han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

En 93-årig kvinde fra Grenaa blev tirsdag aften kl. 19.37 ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Rigspolitiet.