Fregatten Jylland er vigtig kulturarv 

Det er vigtigt, at vi i Danmark passer på vores kulturarv. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes, at finde plads til en vigtig del af netop denne i regeringens udspil til finansloven – nemlig Fregatten Jylland.

Fregatten er en del af Danmarks historie. Skibet startede sit liv som krigsskib for derefter at blive til et kongeskib, og den giver de mange årlige besøgende en unik mulighed for at opleve livet om bord på skibet som matros.