Under ransagningen af lejligheden fandt politiet flere hundrede gram hash og receptpligtige piller. Dertil fandt de også en mindre mængde psykedeliske svampe. Lejlighedens 26-årige beboer blev anholdt og sigtet for forsøg på salg af euforiserende stoffer.

Det skulle dog ikke ende der. Mens politiet endnu befandt sig i opgangen, ankom en person til stedet. Han var eftersøgt af fogedretten og blev derfor også anholdt.

Kort efter ankom yderligere to personer, som også blev anholdt af politiet. Den ene, en 24-årig mand, havde flere salgsposer med kokain på sig. Han blev derfor sigtet for forsøg på salg af narko. Den anden, en 19-årig mand, forsøgte at flygte fra stedet, men blev indhentet af betjentene. Den 19-årige blev anholdt og sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, fordi han havde forsøgt at flygte.