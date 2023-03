Uddrag fra døgnrapporten: Kvinde slog buschauffør og spejderhytte brændte ned

Vidner overværede episoden, og en patrulje fra Østjyllands Politi blev straks sendt til stedet, hvor den 31-årige kvinde blev anholdt kl. 21.48, sigtet for at have begået vold mod en person i offentlig tjeneste.

Episoden vil nu blive undersøgt nærmere, og Østjyllands Politi har pt. ikke yderligere kommentarer, lyder det fra politiet.

Spejderhytte udbrændt

Natten til tirsdag kl. 02.59 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der var opstået brand i en spejderhytte på Pindsmøllevej i Edslev. Ved patruljens ankomst til stedet kl. 03.12 kunne det konstateres, at spejderhytten allerede var udbrændt til soklen, og at kun en murstensskorsten stod tilbage på matriklen, lyder det i døgnrapporten. I en afstand på op til 10 meter fra den 60-70 kvadratmeter store spejderhytte var der opstået brand i flere grene, men slukningsarbejdet fra brandvæsenet gjorde, at ilden ikke spredte sig yderligere.