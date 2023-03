Politiet advarer om tricktyve

Østjyllands Politi undersøger sagen nærmere og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere signalement af de to mulige gerningsmænd, end at de ikke talte dansk.

Kl. 16.09 modtog politiet så en anmeldelse om, at en 89-årig kvinde i Hjortshøj havde været udsat for et smykketyveri på sin hjemadresse, hvorfra der var blevet stjålet for flere tusinde kroner smykker.

Den 89-årige havde lukket en fremmed kvinde ind i sit hjem og serveret et glas vand for hende. Senere opdagede den ældre kvinde, at hun havde fået stjålet smykker og kontanter.