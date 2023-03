En søndag med stoffer og hærværk: Mand sparkede hoveddøren op og vadede ind

Men igen stoppede historien ikke der. Da betjentene ransagede bilen og visiterede manden, fandt de flere ulovlige piller og nogle tusinde kroner i kontanter. Det første til en sigtelse for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.

Fundet af pillerne i bilen fik politiet til også at ransage mandens lejlighed, hvor man fandt en mindre mængde amfetamin. Både stoffer og kontanter blev beslaglagt.

To unge mænd virkede nervøse da politiet standsede dem, mens de kørte rundt på Dynkarken i Aarhus C. Mændenes nervøsitet gjorde, at betjentene på stedet fik mistanke til, at de to mænd havde stoffer på sig.

Politiet valgte derfor at ransage bilen og visitere mændene. Den ene af de to, en 21-årig mand, havde en mindre mængde kokain og hash på sig. Han blev derfor anholdt og sigtet for besiddelse af euforisende stoffer.