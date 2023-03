Hærværk på banegården

Efter en rimelig våd bytur stod en 21 årig mand på perronen på Aarhus Hovedbanegård søndag kl. 03.47, da han så sig sur på et holdende tog. Toget skulle have bank, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport, og til brug for det, brækkede han et jernrør af banegårdens sprinklersystem og slog på toget.

Mens han slog på toget, fossede vandet ud på perron og spor.