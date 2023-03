Hvordan kan det ske, at 293 alvorligt syge kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital (AUH) ikke har fået den behandling, som patienterne har lovbestemt ret til?

Spørgsmålet er et af de mange, som formanden for Region Midtjyllands hospitalsudvalg, Purnima Erichsen (K), stiller nu, hvor hun har haft lejlighed til at læse regionens egen redegørelse i sagen grundigt igennem.