»Vi har kommentarer til den tid, vi lever i, bl. a. med titelnummeret “Hard Facts & Poetry” om syndfloden af fake news og behovet for noget andet. I “A Boomer Gets The Blues” tillader vi os en lille munter kommentar til hele woke-boomer-snakken, og så er der en sang om klimaet, “Who’s Behind The Wheel”,« fortæller guitarist og sanger Martin Blom i en omtale af udgivelsen.

1. april er releasedato for det nye album, og en uge senere, lørdag den 8. april, giver Trouble Cats koncert på Fatter Eskil i Skolegade – hvor det hele startede i 1987. Derfra fortsætter bandet på en forårsturné med en stribe jobs i Danmark og Norge.