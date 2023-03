Antallet af bookinger på de to ruter er i foråret steget med 4 pct. i forhold til samme periode sidste år, og det glæder rederiet.

»Det er meget positivt, at vi kan se en forsat stor interesse for rejser over Kattegat blandt danskerne,« siger Ulf Staaf.

Kursen ligger i skrivende stund på ca. 66 danske kroner for 100 svenske kroner, og det er lavere, end det har været i længe. Det betyder, at man som dansker i Sverige for tiden får mere for pengene.