Vagtcentralen satte sig derfor for at tjekke op på sagen. Først undersøgte de, om bridgeveninden var indlagt et sted i sygehusvæsnet. Her fandt man intet, og en patrulje blev derfor sendt afsted til kvindens bopæl. I første omgang traf patruljen ikke nogen på bopælen, og en låsesmed blev derfor kaldt til stedet.

Heldigvis for både bridgespillerne og kvinden viste det sig, at hun var i god behold, da hun kort efter åbnede døren.

Om der i går aftes alligevel blev spillet bridge, og om kvinden nåede med, melder døgnrapporten ikke noget om.