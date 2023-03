Den 21-årige mand blev sigtet for som anholdt at flygte fra politiet.

Et andet sted flygtede to andre personer fra politiet, da det mandag kl. 18.30 forsøgte at få kontakt med de to. Mændene forlod hastigt deres køretøj på Borup Tværvej i Tranbjerg og flygtede fra stedet ad et stisystem.

Den ene havde gemt sig bedre end den anden. Han blev fundet efter sin makker i et skovstykke på Grønlykke Allé, hvor han havde forsøgt at skjule sig for politiet, som lokaliserede ham med hjælp fra en hundepatrulje. Den anden mand, der blev anholdt på Skovgårdsvænget, blev fundet i besiddelse af nøglen til den efterladte bil, hvor politiet efterfølgende fandt skunk og hash.

Mændene er 19 og 21 år. Den ældste blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.