Meldingen fra bilisten sendte politiet i retning af knallerten, der blev stoppet kl. 02:52. Da politiet nåede frem, viste det sig, at der var tale om en 21-årig mandlig fører af knallerten. Manden virkede ifølge betjentene tydeligt påvirket af alkohol, og de valgte derfor at tage en alkometertest på ham. Den bekræftede, at manden havde en promille over det tilladte, og han blev sigtet for spirituskørsel.

Manden blev også sigtet for at køre uden gyldigt kørekort, for at køre at køre uden hjelm og slutteligt for at have kørt på motorvejen.