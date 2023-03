Kvinde sigtet for knivstik i Aarhus - to stadig i søgelyset

En 26-årig kvinde bliver tirsdag klokken 10.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri.

Det oplyser Østjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Kvinden er sigtet for i forening med to personer at have begået grov vold mod en 39-årig mand, der 1. marts blev overfaldet med kniv på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C.