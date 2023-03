Spritbilist ramte rabatten flere gange inden det gik galt

Den 31-årige mand var kørt op i anhængeren på en bil, som blev ført af en 60-årig kvinde. Hverken kvinden eller manden var umiddelbart kommet til skade ved uheldet, oplyser politiet.

Da politiet nåede frem, tog betjentene en alkometertest som viste, at manden havde en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel, og er desuden sigtet for flere færdselsovertrædelser.

I Aarhus udspilledes en kamp med mindre slinger i valsen. AGF vandt 1-0 over OB på Ceres Arena i en kamp, der ifølge politiets døgnrapport forløb stille og roligt.