27/05/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Familien købte en zoo og flyttede tværs over landet: »Det er jo lidt en drøm«

Familien Jørgensen drog fra Sjælland til Djursland for at drive en zoologisk have med 400 dyr. Besøg Munkholm Zoo eller en af de andre dyreparker i Østjylland, JP Aarhus har fundet frem.